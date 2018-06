Verhandlungen zu Groko Quelle: dpa

Union und SPD gehen die offenen Streitpunkte im Finale ihrer Koalitionsverhandlungen mit großem Einigungswillen an. Allerdings hakt es noch beim Thema befristete Jobs und in der Gesundheitspolitik.



Nach einem inoffiziellen Szenario könnten die Chefs von Union und SPD den Koalitionsvertrag an diesem Dienstag um 9.00 Uhr vorläufig abzeichnen und dann den Parteigremien und Fraktionen vorstellen. Allerdings gibt es je nach Verlauf der Verhandlungen mehrere Varianten des zeitlichen Ablaufs.