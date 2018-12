Vanessa Ponce de Leon ist die neue "Miss World".

Quelle: Greg Baker/AFP/dpa

Die "Miss World" 2018 kommt aus Mexiko. Die 26-jährige Vanessa Ponce de Leon gewann in diesem Jahr den Titel, teilten die Organisatoren des Schönheitswettbewerbs mit. Ponce de Leon wurde in einer emotionalen Zeremonie im südchinesischen Sanya von der Gewinnerin 2017, der Inderin Manushi Chhillar, gekrönt.



Weitere "Miss"-Titel für die Kontinente gingen unter anderem an Maria Vasilevich aus Weißrussland (Miss World Europe). Der Titel Miss World wird seit 1951 vergeben.