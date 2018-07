Der größte Erfolg dieses EU-Gipfels besteht nicht in seinen Ergebnissen der Abschlusserklärung, sondern darin, dass es überhaupt eine gibt. Allen, die sich in München, Budapest oder Wien mit einem Scheitern dieses Gipfels schadenfroh bestätigt gefühlt hätten, ruft diese Brüsseler Nacht zu: Zu früh gefreut, die EU lebt, es geht noch was in Brüssel. Dieser Gipfel hat bewiesen: Am Abgrund ist Europa immer stark. Ob in der Griechenland-Krise oder nach der Lehman-Pleite - wenn es sein muss, rauft sich die EU zusammen. Und seit heute wissen wir: Sogar im verfahrenen, ideologisch aufgeladenen Migrationsstreit fliegt Europa nicht auseinander.