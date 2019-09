Gegen Misswirtschaft und Korruption: Proteste in Beirut

Quelle: Bilal Hussein/AP/dpa

Der Unmut über die wachsende Wirtschaftskrise hat Hunderte Libanesen auf die Straßen getrieben. In der Hauptstadt Beirut protestierten sie gegen Misswirtschaft und Korruption. Demonstranten blockierten Straßen, einige setzten Reifen und Abfall in Brand.



Der Libanon steckt in einer Finanzkrise. Das Land ist mit Schulden in Höhe von 86 Milliarden Dollar beziehungsweise mehr als 150 Prozent des Bruttoinlandsprodukts einer der am höchsten verschuldeten Staaten der Welt.