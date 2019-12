Seit 2011 wird sie diskutiert, nun hat Bundesfinanzminister Olaf Scholz seinen EU-Amtskollegen einen Vorschlag vorgelegt und rechnet mit einem baldigen Abschluss der Verhandlungen. 1,5 Milliarden Euro pro Jahr solle diese Aktiensteuer zunächst allein für Deutschland bringen, teilte das Bundesfinanzministerium mit. Als Vorbild für die Steuer auf europäischer Ebene dient die in Frankreich bereits existierende Finanztransaktionssteuer. Die zielt vor allem auf die Besteuerung von Transaktionen mit im Inland emittierten Aktien ab.



Diese Steuer von 0,2 Prozent soll in der EU auf Unternehmen begrenzt werden, die mehr als eine Milliarde Euro wert sind. Das sind in Deutschland gerade einmal 145 Firmen. In den zehn Staaten insgesamt, die zunächst die Finanztransaktionssteuer einführen wollen, sind es 500 Unternehmen.