Zentrale der Deutschen Bank in Frankfurt am Main. Quelle: Frank Rumpenhorst/dpa

Die Finanzaufsicht BaFin nimmt die Deutsche Bank beim Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung enger an die Kandare. Deutschlands größtes Geldhaus sei am 21. September angewiesen worden, "angemessene interne Sicherungsmaßnahmen zu ergreifen", so die BaFin.



Zur Überwachung der angeordneten Maßnahmen werde bei der Bank ein Sonderbeauftragter eingesetzt. Laut BaFin ist es das erste Mal, dass die deutsche Finanzaufsicht eine solche Maßnahme im Bereich der Geldwäscheprävention anordnet.