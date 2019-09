Die Zentrale der Deutschen Bank. Archivbild

Quelle: Boris Roessler/dpa

Die Deutsche Bank sieht sich bei ihrem Konzernumbau auf Kurs. "Wir sind auf einem guten Weg, unsere Ziele in diesem Jahr beim Bilanzabbau zu erreichen", sagte Finanzchef James von Moltke in New York. Die Beeinträchtigungen im Investmentbanking durch die Restrukturierung seien geringer als erwartet.



Die Deutsche Bank stampft etwa den Aktienhandel ein und verkleinert ihr Anleihengeschäft. 18.000 Jobs fallen weg. Künftig will man sich auf Privat- und Firmenkunden sowie das Transaktionsbanking fokussieren.