Insgesamt elf Unis dürfen sich "Exzellenzuni" nennen. Symbolbild

Quelle: Michael Reichel/zb/dpa

Elf deutsche Universitäten und Verbünde mit dem Titel "Exzellenzuniversität" erhalten zusätzliche Gelder in Millionenhöhe. Dafür bekommen die Einrichtungen nun zwischen 10 bis 28 Millionen Euro im Jahr - drei Viertel vom Bund und ein Viertel von den Bundesländern, in dem die Hochschulen ihren Sitz haben.



Forschungsministerin Anja Karliczek (CDU) nannte den Beginn der Förderung ein wichtiges Signal. Damit zeige man die Bereitschaft, Spitzenwissenschaft in besonderer Weise zu fördern. "Genauso wichtig ist, dass wir auch in der Breite stark sind", sagte sie der Deutschen Presse-Agentur.