Franziska Giffey spricht im Bundestag. Archivbild

Quelle: Christoph Soeder/dpa

Familienministerin Franziska Giffey (SPD) will, dass finanzielle Staatsleistungen für Eltern künftig über eine Smartphone-App beantragt werden können. "Wir wollen erreichen, dass in der Zukunft alle unsere Familienleistungen digital werden - das heißt, einfach und bequem mit einer App beantragt werden können, von zuhause, von unterwegs und auf jeden Fall mit so wenig Aufwand wie möglich", sagte sie dem "Handelsblatt".



Zu den Familienleistungen zählen beispielsweise das Kindergeld und das Elterngeld.