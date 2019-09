Plumb wies zurück, sie habe bei den umstrittenen Krediten gegen Vorschriften verstoßen. "Ich habe nichts falsch gemacht", sagte die frühere Ministerin für EU-Mittel. Die Rumänin hatte erst auf Nachfrage eine Spende von 168.000 Euro an die regierende sozialdemokratische Partei in Rumänien angegeben. Sie diente der Finanzierung ihres Europawahlkampfes. Plumb hatte das Geld als Kredit von einer ungenannten Privatperson erhalten. Die im Frühjahr gewählte EU-Abgeordnete sagte nun, nach rumänischem Recht handele es sich auch "nicht um eine Spende", sondern "einen kofinanzierten Beitrag" zum Wahlkampf. Der rumänische Staat zahle diese Beträge nach der Wahl an die Partei zurück und diese an den Kandidaten. Darüber hinaus gab Plumb zunächst einen Kredit von 800.000 Euro zum Immobilienkauf nicht an. Dieser habe dazu gedient, für ihre große Familie ein Haus zu bauen, sagte Plumb. "Ich bin keine reiche Frau. Deshalb brauche ich Kredite."