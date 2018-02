Wie das Umweltbundesamt (UBA) feststellt, haben die Maßnahmen in den Städten die Stickoxid-Belastung tatsächlich reduziert - allerdings nur geringfügig. Insgesamt schätzt das UBA, dass die angebotenen Software-Updates die Stickoxid-Emissionen der gesamten Pkw-Flotte um drei bis sieben Prozent senken können - je nachdem, wie viele Besitzer die Updates vornehmen lassen und wie viel das Update bringt. In den wahrscheinlichsten Szenarien liegt die Minderung zwischen zwei und fünf Mikrogramm Stickoxid pro Kubikmeter Luft, wobei die Umtauschprämie sogar schon mit eingerechnet wurde. In der am höchsten belasteten Stadt München liegt der NOx-Wert aber bei 79 Mikrogramm - erlaubt wäre die Hälfte.