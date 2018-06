Hausbau in Rheinland-Pfalz. Symbolbild Quelle: Fredrik von Erichsen/dpa

In der GroKo gibt es Ärger um das geplante Baukindergeld für Familien, die sich Wohneigentum anschaffen. Bauminister Horst Seehofer (CSU) will mehr Geld in die Förderung stecken als bisher verabredet.



"Wir müssen beim Baukindergeld nachsteuern", teilte der baupolitische Sprecher der Unionsfraktion, Kai Wegner (CDU), mit. Aus dem SPD-geführten Finanzministerium hieß es dagegen, vereinbart seien bis 2021 zwei Milliarden Euro für die Förderung. Alles andere stünde unter Finanzierungsvorbehalt.