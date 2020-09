Boris Johnson, Premierminister von Großbritannien.

Quelle: Stefan Rousseau/PA Wire/dpa

Der britische Premier Boris Johnson ist wegen eines Luxusurlaubs in der Karibik in die Kritik geraten. Die Opposition forderte, eine angebliche Unstimmigkeit bei den Angaben über die Finanzierung des Urlaubs rasch aufzuklären.



Johnson hatte angegeben, der Aufenthalt in einer Villa im Wert von 15.000 Pfund (knapp 18.000 Euro) auf der Karibikinsel Mustique sei ihm vom Geschäftsmann David Ross spendiert worden. Laut "Daily Mail" bestreitet Ross die Zahlung. Er habe Johnson nur dabei geholfen, die Unterkunft zu finden.