Die deutschen Kommunen erwirtschaften 2018 ein Plus. Symbolbild

Quelle: Patrick Seeger/dpa

Die Kommunen haben dank anhaltend sprudelnder Steuern das vergangene Jahr mit einem hohen Plus in ihren Kassen abgeschlossen. Der Finanzierungsüberschuss - die Differenz zwischen Einnahmen und Ausgaben - lag bei 9,8 Milliarden Euro.



Damit wurde zwar der Rekordüberschuss des Jahren 2017 von 10,7 Milliarden Euro nicht erreicht. Das Ergebnis ist aber noch immer weit besser als 2016. Damals erwirtschafteten die Kommunen ein Plus von 5,4 Milliarden Euro. Das teilte das Statistische Bundesamt mit.