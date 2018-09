"Genau wie vor der Finanzkrise 2008 herrscht bei Politikern und Regulierungsbehörden heute eine geradezu unheimliche Zuversicht, dass weder die Wirtschaft noch der Bankensektor erneut pleite gehen können", sagt Prins in ihrem neuen Buch "Collusion. How Central Bankers rigged the world". "Die Risiken sind aber nach wie vor da. Viele Privatbanken sind noch größer, als 2007/2008 und operieren in einem Umfeld, in dem noch mehr Schulden gemacht werden als je zuvor."