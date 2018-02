Das, was heute passiert, darf als Crash bezeichnet werden. Börsen-Experte Thomas Altmann

Drei Uhr nachmittags Ortszeit, New York, es herrscht Ausnahmezustand an der Wall Street. Der US-Leitindex Dow Jones büßt innerhalb von 15 Minuten mehr als 800 Punkte ein. In der Spitze verliert er am Montag fast 1.600 Punkte - soviel wie nie zuvor an einem Tag. Am Ende geht es glimpflicher aus, der Dow schließt mit rund 1.100 Punkten im Minus, was einem Rückgang um 4,6 Prozent entspricht. Zuletzt waren US-Aktien 2011 so stark unter Druck geraten. "Das, was heute passiert, darf als Crash bezeichnet werden", sagt Experte Thomas Altmann vom Investmenthaus QC Partners.