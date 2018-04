Bundesfinanzminister und Vizekanzler Olaf Scholz (SPD). Quelle: Soeren Stache/dpa

Vizekanzler und Finanzminister Olaf Scholz (SPD) will sich beim Treffen der G20-Finanzminister vehement gegen neue Handelsschranken einsetzen. "Ich halte nichts von der Idee des US-Präsidenten, Strafzölle zu erheben", sagte Scholz vor dem Gipfel in Buenos Aires.



"Der Protektionismus ist eine Erfindung des 19. Jahrhunderts, er sollte kein Mittel der Politik sein, um auf die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts zu reagieren", so Scholz. Er sei ein Anhänger des freien und fairen Handels.