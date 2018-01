Hammond hat die EU mit einem schlecht geführten Club verglichen. Quelle: Vickie Flores/London News Pictures via ZUMA/dpa

Der britische Finanzminister Philip Hammond hat die Haltung der EU bei den Brexit-Verhandlungen scharf kritisiert. Die Überlegung, mit Großbritannien nicht allzu großzügig zu sein, um andere EU-Mitglieder von einem Austritt abzuhalten, bezeichnete der Schatzkanzler als Ausdruck von "Paranoia".



Hammond, der als einer der EU-freundlichsten Minister im Kabinett von Premierministerin Theresa May gilt, deutete in der "Welt am Sonntag" an, sein Land könne sich auch anderen Partnern zuwenden.