Finanzminister Scholz (SPD) erzielt Kompromiss. Archivbild

Quelle: Carsten Koall/dpa

Im Ringen um die Reform der Grundsteuer haben sich Bund und Länder auf die Grundzüge eines Kompromissmodells geeinigt. Man wolle ein Modell, bei dem Grundstückswerte, das Alter von Gebäuden und die durchschnittlichen Mietkosten herangezogen werden, sagte Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) in Berlin.



"Alles in allem ist das eine gute Lösung", sagte Scholz. "Ausgangspunkt für die Bewertung von Grund- und Boden sind die Bodenrichtwerte", heißt es in einem Eckpunktepapier.