Der Minister lächelt viel, er wirkt demonstrativ gelassen. Der Beschluss des Kabinetts, dass also die Bundesregierung hinter seinen Finanzplänen steht, ist da gerade einmal zwei Stunden alt. Dieser Haushalt für 2020, sagt Scholz, sei "verlässlich", weil man umsetze, was man im Koalitionsvertrag versprochen habe. Der Etat setze "die richtigen Schwerpunkte", es gebe keine neuen Schulden. Und schließlich: Es werde so viel wie in den vergangenen zehn Jahren nicht investiert. Jedes Jahr knapp 40 Milliarden Euro bis 2023: in Schulen, in den Breitbandausbau, in Forschung. "Ein modernes Land eben", sagt Scholz.