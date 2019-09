Das griechische Parlament

Quelle: reuters

Athen will einen Teil seiner Schulden beim Internationalen Währungsfonds (IWF) frühzeitig tilgen. Der griechische Finanzminister Christos Staikouras unterzeichnete einen entsprechenden Antrag an den Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM) und die Eurogruppe.



"Unser Land gewinnt damit an Glaubwürdigkeit und Selbstvertrauen", erklärte Staikouras. Das Verfahren könnte mehrere Wochen dauern, weil auch die Parlamente einiger Euro-Länder die Aktion genehmigen müssen, hieß es aus Kreisen des Finanzministeriums in Athen.