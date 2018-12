Google muss in Europa erst einmal keine neue Steuer fürchten.

In der EU wird es vorerst keine Steuer für Digitalriesen wie Facebook und Google geben. Die EU-Finanzminister konnten sich in Brüssel nicht auf eine gemeinsame Position einigen. Ein deutsch-französischer Last-Minute-Vorschlag stieß auf Zweifel.



Die EU-Kommission möchte für große Digitalunternehmen in Europa drei Prozent Ertragssteuer erheben. Schätzungen zufolge zahlen Digitalfirmen nur halb soviel Steuern wie klassische Unternehmen. Die Diskussion soll im kommenden Jahr weitergehen.