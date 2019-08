Finanzminister Olaf Scholz (SPD). Archivbild

Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) will laut ZDF-Informationen für den SPD-Vorsitz kandidieren. Scholz habe seine Kandidatur diese Woche in einer Telefonschaltkonferenz mit den drei Interimsvorsitzenden angeboten, berichtete der "Spiegel" am Freitag.



Seitdem sondiere Scholz im Hintergrund das Feld und suche eine Tandempartnerin, mit der er als Doppelspitze antreten kann. Scholz hatte zuletzt stets erklärt, aus zeitlichen Gründen nicht zur Verfügung zu stehen. Scholz ist der 13. Bewerber für den Parteivorsitz.