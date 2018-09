Die Bundesregierung will angesichts des Brexits ihr Engagement für den Finanzplatz Deutschland verstärken. "Wir werden alles tun, um attraktive Rahmenbedingungen am Finanzstandort Deutschland zu ermöglichen", sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) bei einer Veranstaltung der Deutschen Börse in Frankfurt.



Fortschritte gebe es bei den Lockerungen im Kündigungsschutz für Topverdiener in Banken. Der Brexit zwingt Banken in London, sich umzuorientieren. Hoffnungen macht sich Frankfurt.