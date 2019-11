Es ist eine Premiere: Der Klimawandel hat erstmals auch Eingang in den Finanzstabilitätsbericht der Bundesbank gehalten. Dabei ist der Befund einigermaßen ernüchternd. Denn nach Ansicht der Bankenaufseher in Frankfurt haben die meisten Institute die Risiken des Klimawandels bislang nicht - oder nur unzureichend - in die Kalkulation ihrer Risiken berücksichtigt. "Aktuell plant nur ein geringer Anteil der Institute, ihr Risikomanagement um Klimarisiken zu erweitern. Hier besteht Nachholbedarf", sagte Joachim Wuermeling, Bundesbank-Vorstand für Bankenaufsicht.