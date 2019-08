Zum zweiten Mal in diesem Jahr war der Jackpot in der europäischen Lotterie auf seine Höchstsumme von 90 Millionen Euro angewachsen, weil er sieben Wochen in Folge nicht geknackt worden war. Dank der Gewinnzahlen 15-18-19-41-42 und den beiden Eurozahlen 4 und 6 - die passenderweise in der finnischen Hauptstadt Helsinki gezogen wurden - ging er am vergangenen Freitag schließlich an die Tippgemeinschaft in Siilinjärvi. Hinzu kamen Gewinne in unteren Kategorien, die die Gesamtsumme noch einmal um knapp zwei Millionen Euro steigerten. Die Kleinstadt liegt rund 400 Kilometer nordöstlich von Helsinki.



Die finnische Zeitung "Iltalehti" hat ausgerechnet, dass mit dem Gewinn auf einen Schlag die gesamten Schulden der Stadt abbezahlt werden könnten. Die Gewinnsumme entspricht außerdem ungefähr dem jährlichen Betrag an Steuern in der 20.000-Einwohner-Stadt. Außerdem spekulierte die Zeitung schon, welche Immobilien in Siilinjärvi von den frischgebackenen Millionären gekauft werden könnten.