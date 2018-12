Quelle: imago

Im Windschatten der Oktoberrevolution brachen die Finnen vor 100 Jahren in eine unabhängige Zukunft auf. In der Erklärung, mit der sich das Land der Seen und Wälder am 6. Dezember 1917 von Russland lossagte, heißt es: "Das finnische Volk nimmt sein Schicksal in die eigenen Hände." Seine Geschichte gab dem dünn besiedelten Land im Nordosten Europas eine Sonderrolle zwischen West und Ost, die Spuren hinterlassen hat.