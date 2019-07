Die Zeit für eine Ja-Aber-Politik beim Klimawandel ist jetzt vorbei. Ministerpräsident Antti Rinne

Dass ausgerechnet die 5,5 Millionen Finnen in ihrem großen Land im hohen Norden Nummer eins im UN-Glücksreport sind, liegt sicher nur zum Teil an ihrem Wohlstand und dem ausgefeilten Sozialstaat. Es ist wohl auch die Euphorie über das schier unendliche Licht in diesen Mittsommertagen, die für elend lange und dunkle Winter entschädigen. Den Finnen wird zwar eine gewisse Sprachfaulheit nachgesagt, was auch mit ihrer quasi unlernbar klingenden Sprache zusammenhängen mag. Aber sie können sich durchaus beim Bier die Köpfe heißreden, wenn sie an hellen Sommerabenden auf den kleinen Inseln aus der Sauna kommen. Nicht selten treffen die Finnen ihre Entscheidungen in der Sauna, ehe sie erleichtert in den See hüpfen.