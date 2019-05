Fintech - Symbolfoto

Während weit oben in Politik und Bankentürmen oft noch in Kategorien von gestern gedacht und gedealt wird, wie die gescheiterten Fusionsgespräche von Deutscher Bank und Commerzbank zeigen, kommt die wahre Innovation der Finanzbranche von unten. Sogenannte Fintech-Firmen jagen den etablierten Banken mit neuen Ideen das Geschäft ab: Bezahlen per App, ein günstiger Kredit, Geldanlage, Crowdfunding. Nirgendwo ist die Nutzung der Fintech-Dienste so allgegenwärtig wie in China. All das macht Banken nicht überflüssig. Aber, betont der Wirtschaftswissenschaftler Prof. Matthias Fifka: "Wichtig ist, dass sie die entsprechenden Entwicklungen nicht verschlafen."