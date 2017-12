Bemerkenswert dabei ist, dass die viel kritisierte Käfighaltung in Deutschland eine immer geringere Rolle spielt. 9,7 Prozent der Hennen lebten 2016 noch in solchen Legebatterien, so der MEG, mehr als 62 Prozent in Boden- und 17,7 Prozent in Freilandhaltung. Der Bio-Anteil: 10,6 Prozent. Zum Vergleich: In Frankreich oder Italien liegt der Käfig-Anteil bei über 60 Prozent, in Polen, Lettland oder Spanien sogar bei deutlich über 80 Prozent. Bio-Eier gibt es dort so gut wie gar nicht.