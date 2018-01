Die Frage, seit wann belastete Eier in Niedersachsen in den Handel gelangt sind, wurde auch in der Landtagsdebatte in Hannover zu einem Streitpunkt. Anders als Minister Meyer ging der CDU-Agrarexperte und Abgeordnete Helmut Dammann-Tamke davon aus, dass bereits von Mai an über zweieinhalb Monate belastete Eier von niedersächsischen Betrieben ausgeliefert worden seien.