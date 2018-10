Die Flammen waren in einer großen Halle der Firma ausgebrochen. Quelle: -/NWM-TV/dpa

In Neuenkirchen im Münsterland hat ein Feuer auf dem Gelände einer Firma für Sprinkleranlagen ein Großaufgebot der Feuerwehr in Atem gehalten. Nach Angaben eines Feuerwehrsprechers brachten rund 120 Einsatzkräfte den Brand in der vergangenen Nacht unter Kontrolle.



Am Morgen konnte die Polizei die Ermittlungen zur Brandursache aufnehmen. Der Brandort sei weiterhin abgesperrt. Verletzt wurde niemand. Laut Polizei wurde die Arbeit der Einsatzkräfte immer wieder von Schaulustigen behindert.