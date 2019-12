Logo von "Delivery Hero".

Quelle: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Der Essenslieferant Delivery Hero baut sein Geschäft in Asien mit einer milliardenschweren Übernahme aus. Das im MDax notierte Unternehmen hat sich mit 82 Prozent eine große Mehrheit des südkoreanischen Unternehmens Woowa gesichert. Das erworbene Unternehmen werde dabei insgesamt mit vier Milliarden US-Dollar (3,6 Milliarden Euro) bewertet, teilte Delivery Hero mit.



Delivery Hero will für Woowa Brothers bis zu rund 1,7 Milliarden Euro in bar sowie bis zu etwa 1,9 Milliarden Euro mit neuen Delivery-Hero-Aktien zahlen.