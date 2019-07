Beyond Meat profitiert von Vegan-Hype. Archivbild.

Quelle: Mark Lennihan/AP/dpa

Der für seine veganen Burger bekannte Fleischersatz-Spezialist Beyond Meat bleibt auf Erfolgskurs. Im zweiten Quartal legte der Umsatz im Jahresvergleich um 287 Prozent auf 67,3 Millionen Dollar zu, teilte die Firma mit.



Der Verlust stieg zwar um über ein Viertel auf 9,4 Millionen Dollar. Doch das bereinigte Betriebsergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen schaffte es in die schwarzen Zahlen. Beyond Meat stellt Fleischalternativen ohne jegliche tierische Zutaten her.