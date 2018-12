Das Unternehmen startete als Damenmode-Hersteller Croe. Vor einigen Tagen stoppte die US-Börsenaufsicht den Handel mit den Aktien der Firma, die allein in den vorangegangenen drei Wochen fast 2.800 Prozent zugelegt hatten. Den Aufsehern zufolge gibt es Bedenken, dass Informationen über das Unternehmen korrekt sind. Ende November übernahm die Firma Coin Tracking e.K. einen deutschen Anbieter von Software zum Handel mit digitalen Währungen. Mit gut elf Milliarden Dollar ist Crypto Co. Derzeit an der Börse ungefähr so hoch bewertet wie die "Bauknecht"-Mutter Whirlpool.



Kursveränderung: plus 5.644 Prozent