Mehrere Sepa-Überweisungsträger liegen übereinander. Archivbild Quelle: Fabian Sommer/dpa

Unternehmen in Deutschland setzen eher auf klassische Zahlungsmethoden. Das zeigt eine Studie über europäische Zahlungsgewohnheiten im Auftrag des Hamburger Finanzdienstleisters EOS.



Demnach bieten Unternehmen in Deutschland am häufigsten den Kauf auf Rechnung (88 Prozent) und als Zahlungsmethode die Überweisung (96 Prozent) an. Damit liegen sie weit über dem Durchschnitt in Europa. Bei den Zahlungen per Kreditkarte ist Deutschland mit 17 Prozent dagegen Schlusslicht in der EU.