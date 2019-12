Männer mit Aktenkoffer (Symbolbild).

Quelle: Uwe Anspach/dpa

Korruption ist nach Ansicht der heimischen Wirtschaft ein Problem in der EU. Das ergibt eine Eurobarometer-Umfrage im Auftrag der EU-Kommission. Zwölf Prozent der deutschen Unternehmen halten Korruption für "sehr verbreitet", 19 Prozent für "ziemlich verbreitet". Geringere Gesamtwerte gibt es nur in Schweden, Luxemburg und Dänemark.



In Rumänien geht fast jede Firma von Korruption aus (97 Prozent). Ähnliche Werte gibt es in Griechenland (95), Portugal (92), Kroatien und Italien (beide 91).