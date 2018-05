Bonn ist nicht mehr Goldbärchen-Hauptstadt. Quelle: Martin Gerten/dpa

Der Süßwarenhersteller Haribo hat seine Hauptverwaltung und den offiziellen Firmensitz aus Bonn in die rund 20 Kilometer entfernte rheinland-pfälzische Gemeinde Grafschaft verlegt. Der Umzug am langen Wochenende sei reibungslos verlaufen, bestätigte ein Firmensprecher.



Die Entscheidung für den Umzug hatte das Unternehmen schon vor Jahren getroffen, da am Stammsitz in Bonn Platz für weiteres Wachstum fehlte. Bonn bleibe aber einer von fünf Produktionsstandorten in Deutschland, hieß es.