First Lady Melania Trump hat sich in Personalfragen eingemischt. Quelle: Benoit Tessier/Reuters POOL/AP/dpa

In einem höchst ungewöhnlichen Schritt hat sich US-First Lady Melania Trump in Personalfragen innerhalb der Regierung ihres Mannes Donald Trump eingemischt. Ihr Büro sprach sich dafür aus Mira Ricardel zu entlassen. Sie ist Stellvertreterin des Nationalen Sicherheitsberaters, John Bolton.



Der US-Fernsehsender CNN berichtete, Ricardel sei wegen organisatorischer Fragen rund um die erste Solo-Auslandsreise der First Lady nach Afrika mit Melania Trumps Büro aneinandergeraten.