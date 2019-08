Melania Trump, Ehefrau des US-Präsidenten.

Melania Trump hatte keine geheimen Treffen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un. Das Weiße Haus stellte Kommentare von US-Präsident Donald Trump klar, der bei einer Pressekonferenz beim G7-Gipfel in Biarritz gesagt hatte, die First Lady habe Kim "kennengelernt".



Der Präsident vertraue sich in vielen Fragen seiner Frau an, sagte eine Sprecherin. "Und auch wenn die First Lady ihn nicht getroffen hat, fühlt es sich für den Präsidenten so an, als hätte sie ihn auch kennengelernt."