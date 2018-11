Wellenkämme auf dem Meer. Archivbild Quelle: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa

Wie durch ein Wunder ist ein Kleinkind in Neuseeland aus dem Meer vor dem Ertrinken gerettet worden. Der 18 Monate alte Junge hatte sich morgens aus dem Zelt seiner schlafenden Eltern am Strand ins Wasser geschlichen und war von der Strömung fortgezogen worden - bis der Fischer Gus Hutt in seinem Boot den Weg des Jungen kreuzte.



Der Fischer zog den Jungen aus dem Wasser und rettete ihm so das Leben. Der Junge war bereits lila angelaufen, habe sich aber bestens erholt, sagte seine Mutter.