Slowenien und Kroatien streiten um ihre Seegrenze. Quelle: Anze Malovrh/STA/dpa

Im Grenzstreit zwischen Slowenien und Kroatien hat es in der Bucht von Piran an der nördlichen Adria eine erste Konfrontation gegeben, die aber glimpflich verlief. Kroatische Fischerboote seien unter Polizeischutz in die von Slowenien beanspruchte Seezone gefahren, um ihre Netze einzuholen. Ein slowenisches Polizeiboot sei aber nicht eingeschritten.



Nach einem internationalen Schiedsurteil beansprucht Slowenien rund 80 Prozent der Bucht. Kroatien sieht die Grenze in der Mitte der Meeresbucht.