Das Fischsterben im Rhein hat begonnen. Archivbild Quelle: Mohssen Assanimoghaddam/dpa

Im Hochrhein hat ein hitzebedingtes Fischsterben begonnen. Am Wochenende wurde bereits rund eine Tonne toter Fische eingesammelt, wie der schweizerische Fischereiverband bestätigte. Betroffen sind vor allem Äschen, die Temperaturen unter 23 Grad bevorzugen. In Stein am Rhein war das Wasser aber schon über 27 Grad warm.



Im Sommer 2003 kamen nach einer Studie des schweizerischen Bundesamtes für Umwelt 50.000 Äschen im Rhein um. Ob eine ähnliche Entwicklung aufzuhalten ist, ist fraglich.