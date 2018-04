Viele Trainingsformen und Geräte wurden einfach nur vergessen und sind dann in neuem Gewand wiedergekommen. Sportwissenschaftler Robert Heiduk

"Viele Trainingsformen und Geräte wurden einfach nur vergessen und sind dann in neuem Gewand wiedergekommen", sagt der Sportwissenschaftler Robert Heiduk, der den Markt innovativer Fitness-Produkte intensiv beobachtet. So schießen sogenannte Calisthenics Parks mit festinstallierten Turngeräten, an den mit dem körpereigenen Gewicht trainiert wird, aus dem Boden wie die Trimm-Dich-Pfade der Siebziger Jahre.



"Für mich ist es die Turnvater-Jahn-Bewegung des 21. Jahrhunderts", sagt Heiduk, dessen Schwerpunkte Trainingswissenschaft und Soziologie sind. "Es ist eine Gegenbewegung zur Technisierung." Und auch die Geräte, die beim sogenannte funktionellen Training eingesetzt werden wie Tubes, Kettlebells und TRX, hat es in anderer Form schon mal gegeben. Diese Trainingsform sorgte in Deutschland einst für Furore, als der damalige Bundestrainer Jürgen Klinsmann mit seinen aus den USA engagierten Athletiktrainern danach trainieren ließ.