Die Frage also: Unter welchen Voraussetzungen dürfen Menschen gegen ihren Willen so behandelt werden? Kläger Nummer eins aus Bayern war acht Stunden lang an sein Bett gefesselt. Er hat das Land bislang vergeblich auf Schmerzensgeld verklagt. Kläger Nummer zwei aus Baden-Württemberg war sogar mehrere Tage lang fixiert. Beide wollen vom Bundesverfassungsgericht geklärt haben: Darf die Fixierung allein den Ärzten vor Ort überlassen bleiben? Bei dieser Binnenbetrachtung gäbe es nämlich nie eine Kontrolle von außen.



Oder muss das Anbinden durch einen Richter vorweg genehmigt beziehungsweise in Akutfällen zumindest zeitnah überprüft werden? Denn der Patient ist ja doppelt ausgeliefert - vom Staat zwangseingewiesen und dann noch zwangsweise fixiert. So gebe es eine "Freiheitsentziehung in der Freiheitsentziehung".