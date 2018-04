Waldbrände in Kalifornien. Quelle: Mike Eliason/Santa Barbara County Fire Department/AP/dpa

Die Feuerwehrleute in Kalifornien machen Fortschritte im Kampf gegen den drittgrößten Flächenbrand in der Geschichte des US-Bundesstaats. Wie die Behörden mitteilten, ist das sogenannte Thomas-Feuer im Norden von Los Angeles zu 50 Prozent unter Kontrolle.



Seit rund zwei Wochen haben sich die Flammen auf einer Fläche von rund 1.100 Quadratkilometern ausgebreitet. Zwei Menschen starben an den Folgen des Feuers. Über 1000 Häuser wurden bislang beschädigt.