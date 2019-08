Etwa 29 Prozent der weltweiten Landfläche, ca. 3,9 Milliarden Hektar, sind Waldfläche. Das meiste davon Wälder, die wirtschaftlich genutzt werden. Nur rund 36 Prozent sind ursprüngliche Primärwälder. Bei der Waldfläche ist der Trend entgegengesetzt zur Entwicklung in der Landwirtschaft. Zwar stehen der Umwandlung von Wald in Agrarflächen in tropischen Gefilden Aufforstungen in Europa, Nordamerika und China gegenüber. Dennoch ist zwischen 1990 und 2010 ein weltweiter Waldverlust von 135,2 Millionen Hektar zu verzeichnen.



Neben dem Verlust an Biodiversität und Ökosystemleistungen ergeben sich weitere Probleme. Denn ohne Waldbedeckung ist der Boden schutzlos der Erosion ausgesetzt. Was nicht an Fruchtbarkeit durch einseitigen Anbau von Feldfrüchten verloren geht, wird durch Wind ausgeweht oder durch Wasser weggeschwemmt.