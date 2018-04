Stattdessen sollte über neue Wohnformen nachgedacht werden, schlägt er vor. Solche, in denen Räume und Flächen gemeinsam genutzt werden. "Damit ließe sich eine ganze Menge bewirken." Henry Wilke fordert zudem intelligente und nachhaltige Konzepte. "Gebäude müssen so gebaut werden, dass ihre Nutzung in fünf, zehn oder 20 Jahren unproblematisch geändert werden kann." Das 30-Hektar-Ziel zu erreichen sei am Ende aber keine technische Frage, sondern vor allem eine des Umdenkens.