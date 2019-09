Warndreieck mit dem Schriftzug "Unfall". Symbolbild

Mit Bier hat ein Autofahrer auf der Autobahn 3 in Bayern Schlimmeres verhindert. Als sein Wagen seltsame Geräusche machte, fuhr er an der Anschlussstelle Hösbach im unterfränkischen Landkreis Aschaffenburg von der Autobahn ab und hielt im gesicherten Bereich an. Im Motorraum entdeckte er Flammen. Kurzerhand holte der Mann einige Bierflaschen aus seinem Auto und löschte mit dem Gerstensaft den Brand selbst.



Er habe perfekt reagiert, lobte die Polizei. Die Feuerwehr habe nicht mehr eingreifen müssen.