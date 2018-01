... ist Gefäßspezialist und In-Vitro-Forscher am Physiologischen Institut der Universität Maastricht in den Niederlanden. Zudem ist Post Mitbegründer und CSO von "Mosa Meat", einem niederländischen Unternehmen, das den ersten Burger mit im Labor gezüchteten Rindfleisch auf den Markt bringen will.

Bildquelle: Post